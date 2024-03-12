عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن العالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس يعود مرة أخري بعد غياب أكثر من ٤ أشهر ليقوم بتحذير جديد من العيار الثقيل، فوفقا لشبكة "العربية"، قال هوجربيتس عبر تغريدة على حسابه في «إكس» إنه يبدأ غدًا - الأربعاء - تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب وقال انه يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا وآخر مرة كانت في سبتمبر 2010 ولكن هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة".



وكان بالفعل أعاد هوجربيتس التغريد بنشره فلكية جديدة، حذر فيها من اقترانات حرجة للكواكب، قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف قد يصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر وقال إنه سيكون لدينا وضع فريد من نوعه في النظام الشمسي، مع اقتران كبير مع الشمس و المشتري وأورانوس في يومي 12 و13 مارس".



كما أشار إلى أن "هناك اقترانًا رباعيًا قادمًا مع الشمس وعطارد والمشتري وأورانوس كذلك»"، مشيراً إلى "هذا الاقتران الكبير الذي يحدث تقريبًا كل 14 عامًا.. كما سيكون لدينا أيضًا الشمس والزهرة والمريخ في اقتران" وأشار إلى أن تلك الاقترانات الحرجة ستحدث يومي 12 و13 مارس اي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، مشيراً إلى أن ذلك قد يصبح حرجا للغاية من الناحية الزلزالية على كوكبنا (الأرض).



وأشار أيضا إلى أنه في وقت لاحق من يوم (الأربعاء) وأوائل يوم 14 (الخميس)، سيصطف القمر أيضًا مع كوكب المشتري وأورانوس.. التي كانت بالفعل مقترنة بعطارد والشمس.. سيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية" وقال أيضا إنه يعتقد أن اتباع هندسة الكواكب والقمر سيجعل أيام 14-15-16 مارس حاسمة وربما اليوم السابع عشر إذا وصل متأخرًا، ولكن تقريبًا من اليوم الرابع عشر إلى اليوم السابع عشر.. وأكد على يومي 15 و16 مارس.. وقال إن احتمال لحدوث زلزال كبير، وربما حتى عظيم".

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