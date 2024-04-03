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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عاملة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم جنوب ببورسعيد| صور

اصابة ٦ فى حادث جنوب
اصابة ٦ فى حادث جنوب بورسعيد

شهد طريق بورسعيد المطرية السريع حادث تصادم سيارتين احدهما يقل عمال احد مصانع الاستثمار اثناء توجههم من منازلهم بالمطرية دقهلية الى عملهم بمنطقة الاستثمار العامة . 

اصابة ٦ فى حادث جنوب بورسعيد

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واستقبلت  مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد ٦ مصابين نتيجة الحادث عقب نقلهم بسيارات هيئة الإسعاف لتلقي العلاج و اسعافهم. 

وأوضحت هيئة رعاية بورسعيد الطبية أن المصابين هم: محمد محمد التميمي ابو الحسن وعلي عبده المرسي وانور انور ابراهيم واحمد احمد مصطفي ومحمد حسين علي الخضري وعمرو زغلول عبد الوهاب.

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وشهدت منطقة الحادث جنوب بورسعيد وفاة  بسملة محمد احمد السيد 18 سنة وتم نقل جثمانها الي مشرحة المطرية . 

من جانبه كلف اللواء مازن صبرى مدير أمن بورسعيد ضباط البحث الجنائي بالوقوف على ملابسات الحادث وسرعة اخطار الجهات المعنية و التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.  

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