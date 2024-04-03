مصرع عاملة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم جنوب ببورسعيد| صور

شهد طريق بورسعيد المطرية السريع حادث تصادم سيارتين احدهما يقل عمال احد مصانع الاستثمار اثناء توجههم من منازلهم بالمطرية دقهلية الى عملهم بمنطقة الاستثمار العامة .

اصابة ٦ فى حادث جنوب بورسعيد 1000286652 1000286649 1000286650 1000286653

واستقبلت مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد ٦ مصابين نتيجة الحادث عقب نقلهم بسيارات هيئة الإسعاف لتلقي العلاج و اسعافهم.

وأوضحت هيئة رعاية بورسعيد الطبية أن المصابين هم: محمد محمد التميمي ابو الحسن وعلي عبده المرسي وانور انور ابراهيم واحمد احمد مصطفي ومحمد حسين علي الخضري وعمرو زغلول عبد الوهاب.

وشهدت منطقة الحادث جنوب بورسعيد وفاة بسملة محمد احمد السيد 18 سنة وتم نقل جثمانها الي مشرحة المطرية .

من جانبه كلف اللواء مازن صبرى مدير أمن بورسعيد ضباط البحث الجنائي بالوقوف على ملابسات الحادث وسرعة اخطار الجهات المعنية و التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.