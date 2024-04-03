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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 23 شخصا إثر حادث تصادم مينى باص على طريق المطرية- بورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 23 شخصا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم اثنين مينى باص محملين بالركاب على طريق المطرية -بورسعيد .

تلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم  اثنين مينى باص  على طريق المطرية- بورسعيد بسبب السرعة،  مما أسفر عن وقوع مصابين، وذلك أثناء توجههم لعملهم.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة  23 شخصا  بإصابات متفرقة وتم نقل 12 مصابا الى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد ، 10  مصابين  الى مستشفى بور سعيد وتم نقل مصاب الى مستشفى المطرية    وذلك لتلقى علاجهم.
جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.
 

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