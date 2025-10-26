امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، تعبد على مستوى الإدارة التعليمية "ورقيا" طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كالتالي :

- 85 % أسئلة اختيار من متعدد MCQ

-15 % أسئلة مقالية بذات نظام بوكليت الثانوية العامة

وتنعقد اليوم امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الصفوف الدراسية حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 المعلن في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

ونبهت المدارس على جميع الطلاب بعدم التخلف عن حضور امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، حيث أن درجة امتحان الشهر أساسية في نتيجة امتحانات الترم الاول ، مؤكدةً أنه لن يسمح بإعادة الامتحان لأي طالب

وخلال امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، من المقرر أن تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة