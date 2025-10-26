قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
مصطفى عسل يتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش
محمد فاروق: «ديانج» يمتلك عرضًا قطريًا.. و«داري» يقترب من الرحيل عن الأهلي
أخبار البلد

المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لجميع الطلاب مع انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025 لضمان انتظام سير تلك الامتحانات التي تعد أول امتحانات شهرية يخوضها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 

وشملت تنبيهات المدارس للطلاب مع انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2025 فيما يلي :

  •  ممنوع الغياب إلا بعذر قانوني مقبول.
  •  لن يعاد الاختبار للطلاب الغائبين بدون عذر.
  •  لن يسمح بدخول الطلاب المتأخرين فالحضور من بداية اليوم الدراسي شرط لأداء أختبار الشهر
  •  ممنوع اصطحاب التليفون المحمول نهائيا.
  • ضرورة الالتزام التام بالزى المدرسي و المظهر العام اللائق و عدم ارتداء اكسسوارات أو وضع اى مساحيق تجميل
  • الإلتزام التام بلائحه التحفيز و الانضباط المدرسي

وتنطلق اليوم امتحانات شهر أكتوبر 2025 لجميع الصفوف الدراسية حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 المعلن في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

ونبهت المدارس على جميع الطلاب بعدم التخلف عن حضور امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، حيث أن درجة امتحان الشهر أساسية في نتيجة امتحانات الترم الاول  ، مؤكدةً أنه لن يسمح بإعادة الامتحان لأي طالب 

 وخلال  امتحانات شهر أكتوبر 2025  ، من المقرر أن  تقوم كل مدرسة بإعداد 3 نماذج امتحانية لكل مادة وارسالها للتوجيه المختص بالإدارة التعليمية لمراجعتها والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والمحتوى المقرر ثم يتم إعادة توزيعها على المدارس ويتم تبديل النماذج بين المدارس حرصا على الموضوعية

حيث سيشهد كل فصل في كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر 2025 ، توزيع 3 نماذج امتحانية للمادة الواحدة

وسوف يؤدي التلاميذ الامتحان في حصة دراسية لكل صف دراسي خلال اليوم الدراسي ، وتحفظ أوراق الإجابة في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ، كما سيتم الامتحان خلال اليوم الدراسي و يتم استكمال باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وسيتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة 

