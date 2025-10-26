ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حضوره قمة آسيان: "نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا بإنهاء الصراع العسكري بين تايلاند وكمبوديا".

وسبق ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قمة آسيان.

وذكر “ترامب”: احتاج الأمر 32 عامًا ليتوقف القتال بين تايلاند وكمبوديا وسيعمل اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا سينقذ أرواح الملايين.

وأردف "ترامب": نفخر بالتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. كما وسنعقد اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وماليزيا.

وتابع “ترامب”: قبل عام ونصف كنا بلدًا ميتًا ولكننا الآن البلد الأفضل حالًا في العالم.

وذكر مسئول أمريكي أن واشنطن وبكين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري.