امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل أكاذيبه بشأن قصفه مركبة في مخيم النصيرات |تفاصيل

الاحتلال يدمر في غزة
محمد على

تصاعدت التوترات مرة أخرى في قطاع غزة بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية في منطقة النصيرات يوم السبت، مستهدفًا ناشطًا مزعومًا في حركة الجهاد الإسلامي، على الرغم من وقف إطلاق النار المستمر الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة نُفذت بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن أحد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي يخطط لشن هجوم وشيك على القوات الإسرائيلية.

وذكر الاحتلال: "نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة، مستهدفًا عنصرًا من منظمة الجهاد الإسلامي كان يخطط لتنفيذ هجوم وشيك ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

تُمثّل هذه الغارة الجوية خرقًا لهدنة هشة دامت قرابة أسبوعين بين إسرائيل وحماس، المتحالفة مع الجهاد الإسلامي. وبينما لا يزال وقف إطلاق النار ساريًا من الناحية النظرية، تُصرّ إسرائيل على احتفاظها بحق الرد على أي تهديدات محتملة لأمنها أو قواتها.

داخل القطاع، أكد مستشفى العودة إصابة عدد من المدنيين في الهجوم. وقال مسؤولو المستشفى: "استقبل المستشفى أربعة جرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العمليات ستستمر حسب الحاجة "لإزالة أي تهديد فوري" لقواته ومنع الهجمات المستقبلية.

في هذه الأثناء، أثارت الضربة الأخيرة مرة أخرى المخاوف بشأن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار والهدوء الهش في المنطقة التي مزقتها الحرب، حيث يظل الجانبان في حالة تأهب قصوى.

