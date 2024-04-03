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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

16 ألف غرفة عائمة.. ما تريد معرفته عن السياحة النيلية|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، إن السياحة النيلية مهمة جدا لمصر، حيث تم بناء السياحة في مصر عليها، مؤكدًا أن الأجانب عاشقين للطبيعة المصرية والآثار والتاريخ المصري.
 

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16 ألف غرفة عائمة

وأضاف “عبد اللطيف" خلال حواره ببرنامج ”صباح البلد"، من تقديم فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن السياحة النيلية تدر دخل ممتاز ويمكن أن يزيد في حالة إعطائها مزيدًا من الاهتمام، الفنادق العائمة توجد من القاهرة وحتى أسوان، والرحلات تستغرق فيها 15 يومًا.

 

وتايع  الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن هناك 16 ألف غرفة عائمة ومتوقع زيادة 2050 غرفة أخرى خلال الفترة المقبلة.

السياحة السياحة النيلية مصر التاريخ صباح البلد صدى البلد

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