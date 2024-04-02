12 تصريحا مهما عن تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

السياحة النيلية في مصر منتج فريد يتميز بامتداد نهر النيل بداية من القاهرة مرورا بمدن محافظات الصعيد ليقف عند محافظة أسوان ،وينال ذلك المنتج اهتمام وزارة السياحة والآثار وهناك مساع حثيثة لتطويره.

في إطار ذلك نرصد أبرز 12 تصريحا صادرا عن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر

السياحة النيلية في مصر



1-تذليل أى معوقات قد تحول دون تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

2- العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة

3-الاهتمام بـ الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان

4-الرحلات النيلية الطويلة تخلق تجربة سياحية جديدة منها زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

5- رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية

6- زيادة أعداد ورفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً بطول المجرى الملاحي لنهر النيل

7- تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها

8- رفع كفاءة الأهوسة والطاقة الاستيعابية لها والوقت الذي تستغرقه الفنادق العائمة في الدخول والخروج منها

9- الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها

10- مناقشة أهمية توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وحصر شامل لها

11- تدريب أطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة

12-التنسق للتأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل



