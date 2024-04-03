تصريحات جريئة.. مسلم يفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطوبته وحضانة نجله في حال زواج طليقته| إليك التفاصيل

حلّ مطرب المهرجانات مسلم ضيفاً على برنامج "أسرار" الذي تقدّمه الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة "النهار"، حيث كشف للمرة الأولى عن سبب طلاقه من ميكا البغدادي بعد زواج دام عاماً ونصف العام، وسبب خطوبته بعد فترة قصيرة من طلاقه، ثم فسخ هذه الخطوبة، ليفجّر مفاجأة جديدة ويؤكد عودته الى خطيبته وأسباب عدم إعلان العودة.

"هل أنت خنت طليقتك؟"

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن كواليس العلاقة مع زوجته السابقة ميكا البغدادي قبل الطلاق.

ووجهت الإعلامية أميرة بدر سؤالا إلى "مسلم" ضيف برنامج "أسرار"، المذاع عبر فضائية "النهار" قائلة: "هل أنت خنت طليقتك؟"، ليجيب مسلم: "ده مش حقيقي وهي قالت كده غيرة عليا، أي واحدة هتعمل كده هتطلع اللي قدامها وحش عشان بس كل الناس تتعاطف معاها، المشكلة إنها اهتمت بموضوع تبقى تريند، وماهتمتش إنها تظلم حد وهي ظلمتني في ده بس، وانا مظلمتهاش".

وأضاف: "إحنا ظلمنا بعضنا لما أخدنا بعض ن غير ما يكون على اقتناع واتجوزنا جواز صالونات، بقيت أعيش حياتي طبيعي بنزل وبروح وأشوف صحابي وأخرج مع ده ودي"، مؤكدًا: "أنا مش بخونها وعدم الاهتمام وحش، هي كانت مهتمة بشغلها جدًا لأنها كانت فاتحة أتيليه مع صحبتي ويمكن هي سبب المشاكل اللي حصلت في حياتنا لأنها ودنية جدًا".

"حاولت أرد مراتي قبل ما أخطب"

وتابع: "صحبتي كانت بتسخن ميكا عليا وتقولها خليه يعمل كذا عشان كذا، وأنا قبل ما أخطب حاولت أرد ميكا عشان خاطر ابني، لكن صحبتي كانت بتقولها حاجات غريبة زي مينفعش يرجع لك غير لما يكتب حاجة باسمك".

وتحدث مطرب المهرجانات مسلم عن طليقته التي تركها بعد عام واحد من الزواج، مشيرًا إلى أنه يحمل لها كل الاحترام والتقدير، وندم بشكل كبير على مشاركة حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه من حق طليقته أن ترتبط وتتزوج من شخص آخر: «ربنا يكرمها بشخص أفضل مني".

وعند سؤاله عن أحقيته في حضانة ابنه في حال زواجها، قال: "اللي هو عايزه، واللي هي عايزاها، أنا عمري ما هحرم ابني من أمه".

وسوف نرصد لكم تصريحات مسلم الأخيرة، والتي شغلت رأي الجمهور، ومنها:

- "حياتي الشخصية غطّت على الأغاني اللي بأقدمها، لأن الناس بتحب تعمل كده، وأنا زي أي حد طبيعي أنزل استوري لكن ممكن أتفهم بكذا شكل".

- "أعلنت طلاقي لأني مكنتش عاوز أوقف حياة علشان خاطر حاجة، وعلشان لو ربنا كرمها بحد غيري، أكيد مش هوقف لها حياتها، وميكا بقت مشهورة مؤخراً وعندها فانز... لأنها بعد ما اتجوزتني اتشهرت".

- "مطلقتش مراتي لما اتشهرت وبقى معايا فلوس لأني من زمان مرتاح وأنا من الناس المسرفين وكريم مع اللي حواليا".

- "طلّقت ميكا لأننا مش دماغ بعض ومش واخدين بعض عن حب، وهي كانت صاحبتي في الأول.. ومحترمة وما زالت محترمة لكن ما اتفاهمناش فقررنا إن كل واحد يعيش حياته ويفضل الطفل ما بينا بكل احترام، وابني حتة من قلبي وعالم تاني بعيداً عن أي حاجة".

- "قبل ما أخطب كان فيه ستات كتير حواليا، وكان عندي علاقات كتير، لكن علاقات باحترام، وناس كتير ما كانتش موجودة قربت في عز ما طلقت، وحبيت أعمل خطوة الخطوبة عشان أطلع بره الحوارات دي، وعشان محدّش يتعشم خاصة إني بتعامل كويس جداً وممكن حد يفتكر إني بحبه".

- "أنا طيب والله وبرج الثور وبعامل الناس بحسن نية، وقبل ما أخطب كنت مفكرش مع تلاتة بمعنى إني كنت باعد تلاتة عن حياتي، وفيه بنات كتير اكتشفت إنها حبتني وأنا مكنتش أعرف وعلشان كده وقفت كل ده".

- "لما خطبت حبيت أعمل ده حتى لو مش متأكد إني بحبها مية في المية، عارف إني قدام هحبها مية في المية لأن هي شخصية تتحب وإنسانة جدعة والكويس في الزمن ده مش كتير".

- "حابب إن شغلي يتكلم عني وحابب الناس ما تداخلش في حياتي الشخصية لأني في الآخر بتعب وبتفهم غلط، وفي ناس كتير شتمت".

- "رجعت لخطيبتي وما أعلناش عشان الناس متفكرش إننا بنعمل "تريند" ولقطة لأن هي أنضف من كده، وناوي نعقل ونكبر وما نتسرعش في أي قرار ناخده".

- "الغلط كان من عندي لأني اتسرعت، لأني كنت زعلان وصعبت عليا نفسي من موقف حصل، وهي ما سابتنيش وجت صالحتني، وزعلت علشان مكملتش 18 يوم خطوبة ودي حاجة مش حلوة قدام الناس ولا كنت حابب إن حد يشمت فيا".