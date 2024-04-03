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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يكشف تفاصيل اجتماع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا بشأن القضايا الاقتصادية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا المقرر عقده في 5 أبريل سيركز في الغالب على القضايا الاقتصادية، ولن يستهدف أذربيجان.

وجاء ذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لبيان للمكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني، حيث قال البيان إن المكالمة الهاتفية جاءت بناء على طلب الجانب الأمريكي.

وبحسب البيان، "قال أنتوني بلينكن إنه تم إبلاغه بمخاوف الجانب الأذربيجاني فيما يتعلق باجتماع 5 أبريل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، ويعتقد أنه من المهم توضيح هذه القضية خلال محادثته مع الرئيس إلهام علييف".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، على أن المحتوى الرئيسي لهذا الاجتماع سيشمل النمو الاقتصادي في أرمينيا".

بالإضافة إلى ذلك، قال المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني، إنه بحسب بلينكن، فإن اجتماع 5 أبريل لا يستهدف أذربيجان.

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