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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التوترات مع روسيا.. أرمينيا تكشف موقفها من الانضمام إلى حلف الناتو

أرمينيا والناتو
أرمينيا والناتو

قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن أرمينيا لا تخطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح ميرزويان في مقابلة مع بوابة تودوس نوتيسياس الإخبارية: "نحن نتعاون بالفعل مع الناتو، ونشارك في عمليات حفظ السلام في أفغانستان، ونزيد من وجودنا في كوسوفو، وهذا شكل من أشكال التعاون، أما بالنسبة لخطط الانضمام إلى حلف الناتو، فلا هذه المسألة ليست على جدول أعمال أرمينيا".

وأضاف: "أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أرمينيا ذات توجهات أوروبية وأود أن أستشهد بالخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البرلمان الأوروبي، حيث قال إن أرمينيا مستعدة لأن تكون أقرب إلى الاتحاد الأوروبي بقدر ما تكون الاتحاد الأوروبي أقرب إلى الاتحاد الأوروبي". 

وأشار رئيس الوزراء الأرميني، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أقرب إلى أرمينيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الاجتماع بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المقرر عقده في 5 أبريل، لأن واشنطن وبروكسل تعلنان صراحة عن طبيعته المناهضة لـ روسيا.

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