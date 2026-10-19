القبض على عاملة نظافة بمكتب تأمينات تعدت على مواطن بالسب

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام عاملة بأحد مكاتب التأمينات بالقليوبية بالتعدى على أحد المواطنين بالسب.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (عاملة نظافة بإحدى الشركات المتعاقدة مع مكتب التأمينات المشار إليه – مقيمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة) وبمواجهتها قررت أنه بتاريخ 13 / الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وأحد المواطنين لرغبته الدخول للمكتب ومنعها له وقامت بالتعدى عليه بالسب لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





