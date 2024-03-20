رئيس وزراء أرمينيا يشارك في القمة الأولى للطاقة النووية في بروكسل

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان توجه إلى بروكسل اليوم في زيارة عمل.

وذكرت الخدمة الصحفية لرئاسة الوزراء الأرمينية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن باشينيان سيشارك في أول قمة للطاقة النووية في بروكسل غدا الخميس الموافق 21 مارس.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك رئيس الوزراء الأرميني في اجتماعات ثنائية ستعقد على هامش القمة مع عدد من الشركاء الأوروبيين.

يُذكر أن أرمينيا رحبت في وقت سابق بالقرار المعتمد في البرلمان الأوروبي، والذي يدعو للاستجابة لأرمينيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدة تطلعها إلى زيادة تعميق التعاون الثنائي مع بروكسل.

يُشار إلى أنه تم اعتماد القرار المقدم في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن الحاجة إلى علاقات أوثق بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان بأغلبية 504 أصوات مقابل 4 أصوات وامتناع 32 عضو عن التصويت.