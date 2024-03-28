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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأرميني: يريفان لا تعترف بحكومة المنفي لناجورنو كاراباخ

رئيس الوزراء الأرميني
رئيس الوزراء الأرميني

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن التصريحات التي تفيد بأن ما يسمى بحكومة المنفى لجمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها في أرمينيا تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأن يريفان الرسمية لا تعترف بمثل هذه الحكومة.

ووقع رئيس جمهورية ناجورنو كاراباخ السابق، سامفيل شهرامانيان، مرسومًا في 28 سبتمبر 2023 يقضي بحل الدولة غير المعترف بها رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2024. 

وقال رئيس الوزراء الأرميني، في اجتماع لمجلس الوزراء، في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، إن حكومة ناجورنو كاراباخ الجمهورية في المنفى موجودة وهي في يريفان.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أرمينيا تأمل في إبرام اتفاق سلام مع أذربيجان في الأشهر المقبلة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وفي حديثه في منتدى بالعاصمة الجورجية تبليسي، قال باشينيان إن أرمينيا تأمل أيضًا في فتح حدودها مع تركيا، الحليف الوثيق لأذربيجان، أمام مواطني دول ثالثة.

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