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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة آثار الهرم

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا في الأهرامات

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة  "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

كما قام أشرف محيي الدين باستعراض مشروع تطوير الخدمات  بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.

وقد حرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس.
 

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رئيس وزراء جمهورية أرمينيا آثار أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة آثار أهرام أهرامات

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