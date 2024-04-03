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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلع لسانه| الاتحاد المصراتي الليبيي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه

شهاب بن فرج
شهاب بن فرج

كشف نادي الاتحاد المصراتي الليبي عن تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها مدافعه التونسي شهاب بن فرج خلال المشاركة في مباراة ودية أمام الأهلي المصراتي.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مرحلة الإياب لبطولة الدوري الليبي الممتاز.

بلع لسانه| الاتحاد المصراتي الليبيي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه

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وكشف الاتحاد المصراتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إصابة شهاب بن فرج على مستوى الرأس مما تسبب في حالة "بلع اللسان" وتم نقله إلى المستشفى ولم تستكمل المباراة.

وأكد النادي في بيانه أن اللاعب أصبح في حالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء بشكل كامل.

وتمنى الاتحاد لشهاب بن فرج الشفاء العاجل والعودة سريعا لصفوف الفريق.

ويستعد فريق الاتحاد المصراتي لمواجهة البشائر يوم 18 أبريل الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدوري الليبي.

الاتحاد المصراتي المركز الخامس

ويحتل الاتحاد المصراتي المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة وفي رصيده 18 نقطة.

الاتحاد المصراتي الأهلى المصراتي شهاب بن فرج الدوري الليبي المباراة

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