قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسة وزير الأوقاف.

إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وتضم في عضويتها شيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضويتها تكريمًا لهم.

وسيتم عمل حفل تكريم لهم جميعًا وتسليمهم كارنيه العضوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد عطلة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى.

أعضاء جدد بـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إطار حرص وزارة الأوقاف على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، ضم جميع القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن آلكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وفي مقدمتهم:

القارئ الشيخ/ محمد حشاد.

القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي.

القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت.

القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع.

القارئ الشيخ/ طه النعماني.

القارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك.

القارئ الشيخ/ محمود سالمان الحلفاوي.

القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

و القرار يشمل جميع زملائهم من القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.