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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حشاد والطاروطي ونعينع.. اعرف أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجدد

أحمد نعينع
أحمد نعينع

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم جميع القرّاء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته.

اعرف أعضاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجدد

وفي مقدمتهم: 
القارئ الشيخ/ محمد حشاد.
القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي.
القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت.
القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع.
القارئ الشيخ/ طه النعماني.
القارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك.
القارئ الشيخ/ محمود سالمان الحلفاوي.
القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.
والقرار يشمل جميع زملائهم من القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

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