أعلنت وزارة الأوقاف في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024م تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات الإسماعيلية والبحر الأحمر ودمياط وبور سعيد والشرقية وشمال سيناء؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات.

الأوقاف توزع 18 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام

من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحر الاحمر، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية، و8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف شمال سيناء.



جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 148 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 148 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.