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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، بعد ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له أمس.

الدولار 

وسجل الدولار مستوى قريب من 47 جنيها في البنك الأهلي المصري بعدما صعد ليلامس 48 جنيها، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك، محققا تراجعا بنحو يزيد على 3 جنيهات كاملة من أعلى سعر يوم 6 مارس.

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التراجع مستمر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.36  جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

الدولار 

سعر الدولار في السوق السوداء

وكان البنك المركزي بسياستيه الهادفة لتوحيد سعر الصرف ، قد تمكن في بداية الشهر الماضي من  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.32 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.36 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.36 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.36 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.46 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع إلى نحو يلامس 47 جنيها.

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