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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التراجع مستمر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

صدى البلد

واصل   سعر الدولار  مقابل الجنيه  بنحو 30 قرشا إضافية تقريبا مقارنة بأسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي.

كانت أسعار الدولار شهدت هبوطا كبيرا بعد تحديد سعر عادل للجنيه المصري والقضاء على السوق السوداء في مصر، حيث وصل سعر الدولار في وقت سابق إلى 73 جنيها، أما الآن يصل سعر صرف الدولار إلى نحو 47 جنيها.

أسعار الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى  47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  بلغ 47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل  47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس  47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد   47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك العربي الافريقي الدولي 47.11 جنيه للشراء و 47.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع. .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.11 جنيه للشراء و47.21  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  47.10 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع .

أقل سعر للدولار 

كان أقل سعر للدولار اليوم  47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي  47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع. 

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