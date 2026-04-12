محافظ البحر الأحمر : دراسة مرورية لمحجر سفاجا قبل طرحه للاستثمار

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، موقع محجر سفاجا، الذي تحوّل إلى مقلب عشوائي لمخلفات الهدم والبناء، رغم وقوعه ضمن نطاق المثلث الذهبي المخصص للاستثمار، موجّهًا بسرعة اتخاذ خطوات جادة لاستغلاله بشكل أمثل ضمن خطط التنمية بالمحافظة.



واستمع محافظ البحر الأحمر إلى عرض تفصيلي حول الوضع الحالي للمنطقة، وطبيعتها القانونية والإدارية، حيث أكد ضرورة التنسيق الفوري مع هيئة المثلث الذهبي لعقد اجتماع مشترك يضم كافة الجهات المعنية، لوضع تصور واضح لاستغلال الموقع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويتماشى مع رؤية الدولة للتنمية.



وفي السياق ذاته، شدد محافظ البحر الأحمر على أهمية إعداد دراسة مرورية متكاملة لأي مشروع مستقبلي بالموقع، لضمان عدم تأثر الحركة المرورية على الطريق الدائري المجاور، خاصة في ظل الكثافات المرورية المتزايدة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.



وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة لن تسمح باستمرار التعديات على الأراضي المخصصة للاستثمار أو تحويلها إلى مكبات عشوائية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل الموقع إلى فرصة استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي.



وشهدت الجولة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مدينة سفاجا، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومسؤولو الطرق والكباري، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تنسيق الجهود لدفع العمل نحو استغلال الموقع بالشكل الأمثل.