وزير إسرائيلي يدعو لإغلاق السفارة التركية وينشر صورة مهينة لأردوغان

دعا وزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو إلى إغلاق السفارة والقنصلية التركية في إسرائيل بشكل فوري، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين أنقرة وتل أبيب، على خلفية الأزمة المتفاقمة بين الجانبين.

وجاءت تصريحات إلياهو بعد نشره صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة “إكس”، يظهر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مشهد اعتُبر مهينا، ما أثار جدلا واسعا، وعلّق الوزير على الصورة واصفًا الرئيس التركي بـ”الديكتاتور الفاشي”، داعيًا إلى إنهاء ما وصفه بـ”مرحلة مؤسفة” في العلاقات مع تركيا.



وقال إلياهو إنه سيطالب خلال اجتماع الحكومة بوقف عمل البعثات الدبلوماسية التركية في إسرائيل، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، على حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر سياسي متزايد بين أنقرة وتل أبيب، بعد تحركات قانونية وإجراءات متبادلة بين الجانبين، شملت ملفات مرتبطة بالأوضاع في غزة وسفن “أسطول صمود”.



كما أثارت الصورة التي نشرها الوزير ردود فعل غاضبة وانتقادات، في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب السياسي المتبادل بين المسؤولين في البلدين، وسط تحذيرات من مزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية.