تصعيد غير مسبوق.. أردوغان يلوح بتدخل عسكري ضد إسرائيل ويشعل التوتر في المنطقة

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لهجته تجاه إسرائيل، ملمّحًا إلى إمكانية تدخل عسكري مباشر، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا غير مسبوق في مسار التوتر بين البلدين.

وخلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في مدينة ريزه، أشار أردوغان إلى ضرورة امتلاك تركيا قوة رادعة تمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده قد تتخذ خطوات مماثلة لتدخلاتها السابقة في مناطق نزاع أخرى.



واستشهد الرئيس التركي بتجارب أنقرة في كل من ليبيا وإقليم ناغورنو كاراباخ، حيث لعبت دورا عسكريا بارزا، قائلاً إن تركيا قد تتحرك بشكل مشابه إذا اقتضت الضرورة، مشددًا على أن امتلاك القوة هو العامل الحاسم في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، حيث اتخذت تركيا بالفعل إجراءات تصعيدية شملت وقف التبادل التجاري وتكثيف الضغوط الدبلوماسية.



في المقابل، لم يصدر رد رسمي فوري من الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، رغم تصاعد حدة الخطاب السياسي والإعلامي بين الجانبين.



ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رغبة أنقرة في تعزيز حضورها الإقليمي وتقديم نفسها كمدافع رئيسي عن القضية الفلسطينية، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة.