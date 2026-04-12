الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

مش محتاج كارت الجوازات الورقي.. الطيران تُنهي إجراءات السفر للمصريين بالباسبور فقط

خالد يوسف

أعلنت وزارة الطيران المدني إلغاء كارت الجوازات الورقي، بداية من اليوم السبت 11 أبريل 2026، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر. 
ويشمل قرار وقف العمل بـ كارت الجوازات الورقي كل الرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي تمهيدا لتعميم القرار على المطارات الأخرى.


بدأ العمل بقرار وقف إلزام المسافرين بملء كارت الجوازات الورقي ضمن اجراءات المطار للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل 2026.


وأوضح بيان وزارة الطيران المدني، أنه من المقرر تعميم قرار إلغاء العمل بـ كارت الجوازات الورقي تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

هدف إلغاء كارت الجوازات الورقي

يستهدف الإجراء تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي، وتأكيدًا على مواصلة الجهود الفعالة لتطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية. 

يأتي إلغاء كارت الجوازات الورقي ضمن إجراءات الاستغناء الكامل عن نماذج البيانات الورقية التي كان يتعين على الركاب تعبئتها في صالات السفر والوصول واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل يعتمد على قواعد بيانات رقمية مترابطة.

ما هو كارت الجوازات الورقي؟

كارت الجوازات الورقي، هو كارت بيانات يُطلب من المسافر ملئه بخط يده، يتضمن تحديد الجهة التي سيسافر إليها ورقم الرحلة وبيانات جواز السفر، وذلك لكل مسافر، حيث كان يطبق حتى على الأطفال ممن هم في سن يتطلب حجز مقعد خاص بهم.

وكانت وزارة الطيران المدني ألغت التعامل بـ كارت الجوازات الورقي للمصريين فقط منذ فترة مع بعض الرحلات، حيث كان يُطلب ملئه من المسافرين الأجانب والعرب فقط، فيما يتم الآن الإلغاء رسميًا داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للمسافرين المصريين.

ويأتي تطبيق القرار داخل مطار القاهرة الدولي، مرحلة أولى لتعميم الإلغاء في كافة المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، لتقليل ظاهرة التكدس أمام شباك الدخول، وتحسين انسيابية الحركة داخل صالات السفر.


 استخدام جواز السفر فقط للمصريين

عقب إلغاء كارت الجوازات الورقي، أصبح بمقدور المسافر حامل الجنسية المصرية المرور من إجراءات الدخول باستخدام جواز السفر فقط بشكل أسرع وأكثر مرونة.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وبناء منظومة سفر ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن تنفيذ القرار جاء بعد تنسيق مؤسسي وأمني دقيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تكامل منظومة الربط الإلكتروني وتحقيق أعلى مستويات الدقة والرقابة بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي والمعايير الدولية للطيران المدني.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

أنهت حياتها في لحظة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل خفية بواقعة بسنت سيدة سموحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكنتالوب؟

ودعي التلوين التقليدي.. أفكار جديدة لزخرفة البيض في دقائق

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

