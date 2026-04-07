السبت القادم .. رسميًا إلغاء “كارت الجوازات الورقى” للركاب المصريين بمطار القاهرة

أعلنت وزارة الطيران المدني عن بدء إلغاء العمل بـ«كارت الجوازات الورقى » للركاب المصريين فى السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026.

وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على مواصلة الجهود الفعالة لتطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن هذا الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار ، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

كما أشار وزير الطيران المدني أنه من المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر و التقدير لكافة الجهات الأمنيه المعنية، مشيدًا بجهودها والتنسيق والتعاون المثمر فيما بينها، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الإجراء، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في إطار عمل مؤسسي متكامل يعكس كفاءة وتكامل الأداء الحكومي.