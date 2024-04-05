بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

كغيرها من الشركات تسعى شركة سامسونج على تطوير وتطبيق تقنية الذكاء الإصطناعي لهواتفها وذلك من خلال تطوير معالج Exynos 2500 والذي يدعم سلسلة “هواتف Galaxy S25 ”

على الجانب الآخر وفقا لموقع" 91mobiles "قد أكدت الكثير من التسريبات أن معالج Exynos 2500 يرتكز على مادة “TPU” المطورة من جوجل والتي تهدف شركة سامسونج خلال الفترة القادمة إلى التركيز بشكل أكبر عليها لتطوير تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي.

ويرتكز "المعالج Exynos 2500" المرتقب من سامسونج على كرت الشاشة المطور من AMD، أما عن مادة “TPU” والتي تعد جزء من وحدة المعالج فهي تعمل كمسرع لتقنية الذكاء الإصطناعي والتي يعد من المقرر أن تدعم مادة إستخدامها في “معالج Exynos 2500 ”بهواتف Galaxy S25 وذلك بآلية سلسة لمحاولة الوصول إلى واجهة التعلم الآلي الخاصة بشركة جوجل.

من جانب أخر ترتكز تقنية “Galaxy AI” في الوقت الراهن على استخدام السحابة الأصلية والذكاء الاصطناعي في إصدارات هواتفها ، وذلك على الرغم من تعزيز سامسونج لمعالج Exynos 2400 المزود بتقنية الذكاء الإصطناعي، إلا أنها قد تأتي بمستوى أقل من المطلوب لتطبيقات الذكاء الإصطناعي.