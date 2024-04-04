سعر المنزل معجبش المشتري.. عاملان يشرعان في قـ تل ثلاثيني بسوهاج

أصيب عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، بطلق ناري بالفخذ الأيسر؛ إثر تعدي عاملين عليه وإطلاقهما عيار من سلاح ناري كان بحوزتهما؛ بسبب خلافات على شراء منزل مِلك المُصاب، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل إثر تعدي عاملين عليه دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'عبد الرحيم ل.ع.خ' 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد باتهام كلاً من: المدعو 'عاصم م.ا.ا' 41 سنة، عامل، ونجل عمه المدعو 'علاء ع.ا.ا' 33 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه وقيام الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلافات على شراء منزل ملك المصاب بذات الناحية.

وتم ضبط المتهمان والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاد المتهم الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.