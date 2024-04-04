الجو حر وفي رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ولكن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى»، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ 5 درجات، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، مع وجود مرتفع جوي وارتفاع حرارة الشمس.

وكشفت أن حالة الجو اليوم مرتفعة في معظم المحافظات، وأن هذا يكون في فترة النهار، ولكن بعد غياب الشمس تنخفض درجات الحرارة، والجميع يلاحظ الفارق بين درجات الحرارة بالنهار والليل.

وقالت إن فترة الليل يكون بها نشاط رياح غير مصاحبة لـ الرمال والأتربة، ولكن حالة الجو ستتحسن.

درجات الحرارة

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 32 17

بنهــــا 30 18

دمنهور 30 18

وادى النطرون 32 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 17

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 16

السويس 32 17

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 33 18

نخل 31 12

كاترين 25 11

الطور 29 21

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 27 16

العلمين 27 16

مطروح 25 13

السلوم 26 13

سيوة 30 12

رأس غارب 34 22

الغردقة 35 23

سفاجا 35 22

مرسى علم 36 21

شلاتين 30 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 33 17

بني سويف 34 18

المنيا 35 18

أسيوط 36 19

سوهاج 35 20

قنا 36 20

الأقصر 38 21

أسوان 37 21

الوادى الجديد 38 20

أبوسمبل 36 20