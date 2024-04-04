انطلاق فعاليات مبادرة الخير بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات مبادرة الخير، التى تهدف لجمع المواد الغذائية والملابس المستعملة والأدوية وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية، تماشياً مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحق سيد، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لمبادرة الخير بالجامعة.



وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بجهود فريق عمل المبادرة التي تهدف إلى جمع المواد الغذائية والملابس المستعملة والأدوية وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية فى إطار الدور المجتمعي لجامعة جنوب الوادى وتشجيع منتسبي الجامعة على العمل التطوعى.

وأضاف عكاوى، بأن المبادرة سوف تتضمن إنشاء عيادة لتقديم الخدمات الطبية والنفسية للطلاب وذلك حرصا من إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لمنسوبيها.

وأكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم وضع حاويات لاستقبال التبرعات بكليات الجامعة والمدن الجامعية لتسهيل عملية جمع التبرعات من المواد الغذائية والملابس والأدوية وتوزيعها لغير القادرين.

ووجهت الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمبادرة، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لهذه المبادرة، حيث يتم اليوم توزيع 140 شنطة رمضان و 277 قطعة ملابس من خلال المعرض الذى افتتحه رئيس الجامعة ضمن أنشطة المبادرة.



