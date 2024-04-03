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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع آليات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى



عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا موسعا لمتابعة آليات تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالجامعة، وما تم تنفيذه حتى الآن وفقا للجدول الزمنى لتلك المشروعات، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي للتحول رقمياً نحو نموذج الجامعة الذكية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضارى، عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمهندس على فكرى، مدير مركز المعلومات بالجامعة، ومبارك أحمد محمود، مدير عام العلاقات العامة والاعلام، والدكتور محمد مهدى، مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومهندسي مركز المعلومات بالجامعة.

 

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وأكد عكاوى، أهمية الرقمنة والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، حيث أن التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد ويقلل نسبة الخطأ، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجى وتوفير خطط واستراتيجيات للتحول إلى الإدارة الذكية بالجامعة مع ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام تقنيات الرقمنة بما يساهم في توفير حرم جامعي ذكى وبيئات تعليم وتعلم ذكية بالجامعة لرفع جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

 

كما ناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع إطلاق منصة جامعة جنوب الوادي الرقمية والتى تشمل كافة التطبيقات الإلكترونية بالجامعة السابقة منها والجديدة التى تم تنفيذها وكذلك التطبيقات الجاري تنفيذها.

 

وتطرق رئيس جامعة جنوب الوادى، للتفاصيل الفنية والتقنية لوحدة التطبيقات والبرمجيات بمركز المعلومات وخطة العمل والدور المنوط بها فى ضوء الرؤية الجديدة لمشروعات التحول الرقمي بالجامعة، موجهاً بتشكيل لجنة التحول الرقمي بالجامعة لمتابعة كافة أعمال وخطط التحول الرقمى بمختلف قطاعات الجامعة.


 

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