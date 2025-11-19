“لو رجع لفورمته هيرجع تاني يبقى رقم ١” .. الدردير يشيد بقدرات ناصر منسي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بمستوى لاعب الزمالك ناصر منسي مؤكدًا بأنه يمتلك مهارات وقدرات فنية كبيرة تؤهله للعودة إلى أفضل مستوياته، خاصة إذا تمكن من استعادة لياقته البدنية وفورمته المعهودة على الملاعب

وكتب الدردير: “لو رجع لفورمته وجاب مستواه، هيرجع تاني يبقى رقم واحد في مصر”.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.