تعليم قنا تعلن أسماء المدارس الفائزة في مسابقة "احمي نفسك إلكترونياً"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة " احمي نفسك إلكترونيا "على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاث، والتي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية ونفذتها أحلام محمود السيد، الموجه العام للتربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق، الموجه الأول.

وأسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الابتدائية، عن فوز مدرسة نجع معين الابتدائية التابعة لإدارة قفط التعليمية بالمركز الأول، وقنا الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الثانى، وسمهود الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية بالمركز الثالث.

و أسفرت نتيجة المرحلة الإعدادية عن فوز الدهسة تعليم أساسي التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بالمركز الأول والشهيد مصطفى بخيت، بالحراجية التابعة لإدارة قوص التعليمية بالمركز الثانى، و بئر عنبر تعليم أساسي بقفط بالمركز الثالث.

و أسفرت منافسات المرحلة الثانوية، عن فوز مدرسة الوقف الثانوية الصناعية المشتركة بالمركز الأول، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا مركز ثان، وقفط الثانوية المشتركة بالمركز الثالث.

جدير بالذكر أن المسابقة واحدة من عدة برامج تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بمخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع الإنترنت الضارة على أبنائنا الطلاب، وتستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب للتعامل الإيجابي مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام الألعاب الإلكترونية.