الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها في هذا الموعد

أفاد مصدر حكومي كويتي بأن الحكومة ستتقدم باستقالتها يوم السبت، عقب انتخابات أمة 2024، على أن يتبعها المشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد، ومن ثم تشكيل وإعلان الحكومة الجديدة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن المصدر ذاته أن ذلك يأتي ضمن المهلة الدستورية التي نصت عليها المادة 87 من الدستور لاجتماع مجلس الأمة خلال أسبوعين من إجراء الانتخابات.

وشهدت مراكز الاقتراع في الكويت منذ فتح أبوابها أمام الناخبين إقبالا من مواطني البلاد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة.

وقالت صحيفة الراي الكويتية؛ انه ورغم الصيام والقيام في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان إلا أن الناخبين استشعروا المسؤولية الوطنية وتوافدوا على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لتأكيد الاستحقاق الوطني والمشاركة السياسية في صنع القرار وحسن الاختيار.



كما شهدت منطقة الصباحية إقبالاً من الناخبين منذ بدء العملية الانتخابية في الساعة 12 ظهراً.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، حرص عشرات الناخبين في منطقة صباح السالم على الحضور والانتظار قبالة بوابة أكبر مركز اقتراع الدائرة الخامسة للذكور والذي يضم 23 لجنة.

وجرت العملية الاقتراعية بكل سلاسة ويسر وأنهى بعض المقترعين تصويتهم خلال أقل من ٥ دقائق، مشيدين بحسن التنظيم.