نام في الكوشة ونسي البطاقة.. عنتر هلال يكشف كواليس مثيرة عن ليلة زفافه

روى الشاعر الغنائي عنتر هلال، كواليس مثيرة عن ليلة زفافه، قائلا إنه نسي البطاقة الشخصية والمأذون ترك الفرح وغادر، واستدعوا مأذونا آخر من منطقة السيدة زينب ووافق على كتابة عقد القران دون البطاقة الشخصية من خلال إعطائه بعض البيانات الأولية على أن يستوفي باقي الإجراءات في اليوم التالي.

وتابع عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: من الطريف إنني نمت في الكوشة وأنا قاعد جنب العروسة والمصور خد اللقطة وبقت فضيحة.. لم أخطط للزواج ووالدتي ضغطت عليا فرضخت لها.

وتحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن طبيعة علاقته بأبنائه قائلا: "أنا سايب ولادي يسوقوني عشان يعلموني الدنيا الجديدة إيه اللي بيحصل فيها من تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

