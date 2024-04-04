الشاعر عنتر هلال: عمرو دياب الوريث الشرعي للمطرب الراحل عمر فتحي

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن المطرب الراحل عمر فتحي كان يحيي من 5 إلى 6 حفلات في اليوم وهو من ابتدع الروشنة على المسرح، وبعد وفاته تحولت كل هذه الحفلات إلى المطرب عمرو دياب ليصبح الوريث الشرعي له".

وكشف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس تعاونه مع المطرب الراحل عمر فتحي، قائلا: "أول فنان يجيلي البيت عشان ياخد مني الأغاني بنفسه".

تابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، كتبت للمطرب الراحل عمر فتحي أغنيتين بعد أن غادر فرقة المصريين هما راجع وشايل شنطي وألف غيري يتمنوا قربك.