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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

جوري بكر
جوري بكر

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأزرق المطرز بالنقوشات و التطريزات ذات اللون الفضي.

تزينت جوري بكر بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية.

جوري بكر
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