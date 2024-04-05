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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين حلف الناتو السابق: انضمام أوكرانيا إلى الكتلة يهدد بحرب عالمية

حلف الناتو وأوكرانيا
حلف الناتو وأوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق، أليساندرو مينوتو ريزو، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدد بإشعال حرب شاملة.

وقال ريزو في مقابلة مع صحيفة ذا صن البريطانية: "لست متأكدا من أن توسيع حلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا هو أفضل رد" على التهديدات الحالية. 

وشدد على أنه "ليست هناك حاجة على الإطلاق لأن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، ولست متأكدا من أن ذلك سيدعم قوة حلف الناتو".

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي السابق، إلى أنه "إذا أصبحت أوكرانيا عضوا في الناتو، فإنك ستغير على الفور طابع الحرب وستكون حرب روسيا ضد دول الناتو".

كما حذر مينوتو ريزو دول الناتو من تصعيد الصراع في أوكرانيا، قائلا: "المنطق هو الدفاع عن أوكرانيا إلى أقصى حد، ودعم أوكرانيا اقتصاديًا، ولكن في الوقت نفسه دون الاعتداء على روسيا، وإذا أرسل حلف شمال الأطلسي قوات إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيغير مسار الحرب".

وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، في وقت سابق، إن أوكرانيا لا يمكن أن تتوقع أن تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف المقرر عقدها في واشنطن في يوليو، بسبب موقف بعض الدول الأعضاء.

وأعلنت أوكرانيا عن محاولة سريعة لعضوية الناتو في سبتمبر 2022. 

وأعرب حلف شمال الأطلسي عن ثقته في أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في المستقبل، لكنه أضاف أن كييف ستنضم إلى الحلف بمجرد وجود إجماع بين جميع الدول الأعضاء وتوافر جميع الظروف. 

كما قال حلف الناتو مراراً وتكراراً، إنه من المستحيل أن تنضم كييف إلى الناتو طالما أن الصراع مستمر.

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