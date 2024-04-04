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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع فرنسا يقنع نظيره الروسي بعدم تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

فرنسا وروسيا
فرنسا وروسيا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، مناقشات حول مفاوضات السلام الأوكرانية والهجوم الإرهابي الأخير الذي ضرب قاعة حفلات في موسكو.

وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، قدم ليكورنو خلال الاتصال الهاتفي تعازيه لشويجو في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة كروكس للحفلات في أواخر مارس وأسفر عن مقتل 144 شخصا، بحسب وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وحاول وزير الدفاع الفرنسي إقناع شويجو بعدم تورط أوكرانيا والدول الغربية في الهجوم.

ومن جانبه، أكد شويجو أن التحقيق الجاري في الهجوم الإرهابي سيكون شاملا لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة.

وقال البيان إن وزيري الدفاع تحدثا أيضا عن الاستعداد للحوار في شأن الصراع الأوكراني.

وقال "يمكن أن تستند نقاط البداية إلى مبادرة اسطنبول للسلام. عقد اجتماع في جنيف دون مشاركة روسيا لا معنى له".

وفيما يتعلق بتصريحات قصر الإليزيه حول نشر وحدة فرنسية في أوكرانيا، حذر شويغو من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تخلق مشاكل لفرنسا نفسها.

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