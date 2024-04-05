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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملفان رئيسيان.. روسيا تكشف أهم القضايا للحوار مع الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن قضايا الأمن الاستراتيجي، بما في ذلك الفضاء، هي المجال الرئيسي المحتمل للحوار بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، أن "المجال الرئيسي المحتمل للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا هو على وجه التحديد قضايا الأمن الاستراتيجي، والتي تشمل قضية الفضاء".

وتعليقا على المبادرة الأمريكية لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء، أوضح بيسكوف أن موسكو ستصيغ موقفا بشأن الوثيقة عندما يطلع على مشروعها. 

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أنه "فيما يتعلق بالمسودة، علينا أن ننتظر ونتعرف عليها ونقرأها ثم نبلور موقفنا".

وقبل يوم واحد، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستقدم القرار إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه الأسبوع المقبل، وتوقع صدور قرار روسي إيجابي بشأن المبادرة.

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