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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يثير القلق.. روسيا تعلق على الاجتماع المرتقب لأرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

روسيا وأرمينيا
روسيا وأرمينيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الاجتماع بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المقرر عقده في 5 أبريل يثير قلق موسكو، حيث تناقش واشنطن وبروكسل بشكل علني توجهاتها المناهضة لـ روسيا.

وقالت زاخاروفا في رسالة لها: "تتظاهر واشنطن وبروكسل ويريفان بأنها في حيرة من أمرها بشأن السبب الذي يجعل الاجتماع رفيع المستوى بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 5 أبريل يثير قلق الكثيرين، وويزعمون أنه لا يستهدف أي طرف ثالث". 

وأضافت: "أن مثل هذه الأحداث تثير القلق في روسيا، لأن المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقولون لشركائنا بشكل مباشر أن توجههم الرئيسي موجه حصرياً ضد روسيا، وهم يقولون ذلك بشكل مباشر".

وأوضحت زاخاروفا أن مثل هذه اللقاءات تثير قلق معظم دول المنطقة لأنها لا تهدف إلى إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بل إلى "تمكين الغرب بأساليبه المدمرة للغاية من الحصول على موطئ قدم أقوى في جنوب القوقاز، وخلق خطوط تقسيم جديدة، مما يجبر دول المنطقة على اتباع الأجندة المناهضة لـ روسيا، وتدمير علاقاتها التي استمرت قرونًا مع موسكو، وزعزعة الآليات القائمة للأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان، إن تطوير العلاقات مع أرمينيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا موجهين ضد أي طرف ثالث.

ويأتي ذلك رداً على سؤال وكالة أرمنبريس حول الاجتماع المقرر في 5 أبر فييل القادم بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت باداليان: "يمثل الاجتماع فرصة قيمة لمناقشة جداول الأعمال الثنائية بين أرمينيا والولايات المتحدة وأرمينيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعلاقات بين أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". 

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