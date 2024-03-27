الخارجية الأرمينية: علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير موجهه لدولة ثالثة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان، إن تطوير العلاقات مع أرمينيا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا موجهين ضد أي طرف ثالث.

ويأتي ذلك رداً على سؤال وكالة أرمنبريس حول الاجتماع المقرر في 5 أبريل القادم بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت باداليان: "يمثل الاجتماع فرصة قيمة لمناقشة جداول الأعمال الثنائية بين أرمينيا والولايات المتحدة وأرمينيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعلاقات بين أرمينيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "نتوقع مناقشات موضوعية حول الحوار السياسي وتطوير قدرات أرمينيا في "المجالات الاقتصادية والطاقة، وحلول المشاكل الإنسانية التي تواجه أرمينيا".

وأشارت المتحدثه باسم الخارجية الأرمينية، إلى أن الاجتماع يهدف إلى تطوير وتعميق العلاقات القائمة ولا يرتبط بأي دولة ثالثة، لافته إلى أن الادعاءات بأنها موجهة ضد أي شخص هي ادعاءات غير ذات صلة ولا أساس لها من الصحة ومصطنعه.