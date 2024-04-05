على جمعة: السيلفي واللايف في الحج والعمرة قلة أدب مع الله.. فيديو

استقبل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤالا يقول (إيه حكم تصوير مناسك العمرة أو الحج عن طريق الفيديو أو عمل بث مباشر أثناء الطواف أمام الكعبة؟

وقال علي جمعة، في برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في رمضان، إن تصوير مناسك العمرة أو عمل لايف من المناسك، أمر مخالف لما تربينا عليه من أدب، لأن هذه الأماكن مطلوب فيها الخشوع والخلوة مع الله.

وتابع: ليس المطلوب في هذه الأماكن إثبات الحالة أو أن فلان يؤدي مناسك الحج أو العمرة، فهذا قد خرج عن حد الأدب، وهذا قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون على خلاف الأولى.

وأشار إلى أنه في النهاية فالخروج من الخشوع في المناسك من أجل إخبار أحبائي كيفية أداء المناسك، هو تصرف غير مقبول.

وأوضح، أن الأمر قد يصل إلى مرتبة الحرمة عند التشويش بهذا التصوير على الآخرين ممن يؤدون المناسك.

وأكد أن ما يفعله هؤلاء الناس نستطيع الحكم عليه بقول: خلاف الأدب مع الله، قائلا "دي قلة أدب مع الله تصوير مناسك الحج أو العمرة وعلينا التأدب بآداب الإسلام".