ميدو يهنئ متابعيه بحلول رمضان بفيديو أمام الكعبة

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل أكس.

واحتفل بحلول شهر رمضان المبارك من أمام الكعبة المشرفة.

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة لجماهير الأبيض بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي لجماهير الزمالك لا تنساقوا وراء حملات الهدم".



وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك الجديد يخدم النادي بإخلاص، وأعلم بعض التفاصيل.. هناك منهم من يخسر الملايين لأنهم يخصصون أوقاتهم للنادي بدلًا من شركاتهم".