كانت بتلعب.. غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

لقت طفلة مصرعها غرقا في برميل معبأ صابون سائل أثناء اللعب داخل المنزل بإحدى قرى مركز العدوه، شمال المنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع الطفلة م. ش 3 سنوات مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة، متأثرة بإسفكسيا الغرق داخل برميل معبأ بالصابون السائل أثناء اللعب بمنزل أسرتها .

وبسؤال اهليتها أفادوا بأنه تم العثور عليها داخل البرميل بعد تغيب أثناء اللعب بالمنزل، ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفي وكشف تقرير مفتش صحة العدوة وفاة الطفلة بإسفكسيا الغرق وما أحدثته من توقف في القلب والتنفس .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.