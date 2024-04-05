بعد نجاح جمعة الغضب.. نداء عاجل من حماس

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس المشاركة الجماهيرية في جمعة الغضب لفلسطين ويوم القدس العالمي، داعية إلى تصعيد كل أشكال الدعم والتضامن مع غزَّة حتى يتوقف العدوان.

وأشادت حماس في بيان لها؛ بالمرابطين الذين شدّوا الرّحال إلى المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

كما عبرت عن عميق تقديرنا وتثميننا للحشود الجماهيرية التي لبّت نداء جمعة الغضب لفلسطين واليوم العالمي للقدس، في كلّ عواصم ومدن وساحات ومساجد العالم العربي والإسلامي.

كما أشادت بالحراك العالمي المتواصل في مختلف عواصم العالم تضامنا مع شعبنا وقضيتنا العادلة ورفضاً وإدانة للعدوان على قطاع غزَّة.