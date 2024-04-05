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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة جنوده الموتى والمصابين منذ بداية حرب غزة

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لقتلاه ومصابيه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى والعدوان علي غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

فمنذ بداية الحرب قتل 600 جندي إسرائيلي وضابطا وأُصيب 497 آخرون بجروح بالغة الخطورة. وأوضح جيش الاحتلال أنه منذ بداية الحرب علي غزة أصيب 3193 ضابطا وجنديا منهم 1552 خلال العملية البرية. 

وأضاف الاحتلال أن 268 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جراحهم خطيرة، بالإضافة إلي إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 54 شهيدا و82 مصابا خلال 24 ساعة.

وارتفعت عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و91 شهيدا و75 ألفا و750 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الاحتلال غزة الإسرائيلي

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