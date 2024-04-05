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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 26.. سما إبراهيم تحاول وقف توريد السلاح لمصر

سمية ال
سمية ال

شهد مسلسل "بـ 100 راجل" الحلقة 26 تطورات جديدة فى الأحداث، حيث يطلب هاني من مهران التخلص من صقر وقتله ليخبره مهران أنه كان ينتظر هذا الأمر منذ مدة طويلة ويطمئنه أنه سينفذ أمره.


يذهب عباس مع علام ولبنى لمقابلة صاحبة موقف السيارات الجديدة ليدخلوا في حالة صدمة بعد معرفتهم أنها تكون غالية لتخبرهم غالية أن المعلم بدر هو من سيدير الموقف ليغضب علام وعباس من الحديث وتخبرهم أن علام أراد أن تطلب سوزي من عابد الطلاق ليتزوجها وأنها ستقوم بإعطاء عقد رهن المنزل و10 مليون جنية و تسجيل موقف السيارات باسم من سيقتل عباس.

تسمع "دودي" زوجها مهران وهو يتحدث مع أحد رجاله ويطلب منه أن يهجم على مخازن صقر لإحضار السلاح لكي يغضب صقر من عبد الله بعد عدم استطاعته حماية المخازن، لتذهب "دودي" لتخبر عبد الله وتحذره من مهران وما سيفعله.

تطلب "مشيقة" وصقر من ابن عمها من الصعيد أن يساعدهما في الوقوف أمام هاني ووقف السلاح الذي يدخل إلى مصر عن طريقه ليوافق ابن عم "مشيقة" على مساعدهما، تحاول لبني أن تقتل عباس أثناء نومه.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.

سمية الخشاب محمود عبدالمغني محمد القس مسلسل بـ 100 راجل سما إبراهيم

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