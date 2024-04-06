الاحصاء : 29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل لعام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، حيث يحتفل بهذا اليوم في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( صحتي حقي ) .

وقد نـجحت الدولة في رفع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نـجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

• بلغ اجمالي عدد الأطباء البشريين 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 ٪.

• بلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 31.1 ألف طبيب اسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب اسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5 ٪.

• بلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4٪.

• بلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.7 مليون منتفعاً عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبا.

• بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1577 مركزاً عام 2022 مقابل 1535 مركزاً عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7 ٪.

